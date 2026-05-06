Врач, осматривавший «Алешеньку», раскрыл тайну кыштымского карлика

История кыштымского карлика «Алешеньки», найденного в Челябинской области 30 лет назад, до сих пор вызывает споры. Свою точку зрения в беседе с KP.RU рассказал бывший главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков, который лично осматривал загадочную находку и участвовал в разбирательстве.
«Это был выкидыш с серьезными мутациями. Данная аномалия называется “череп в форме трилистника”. По ней написаны целые монографии. Из-за хромосомной аномалии и получается шлемовидная форма головы», — пояснил медик.
Врач отметил, что выявить подобные аномалии на ранних сроках возможно только при медицинском наблюдении. Он уверен, что мать у «гуманоида Алешеньки» была явно асоциальной женщиной, ведь такие мутации плода чаще бывают у алкоголиков и наркоманов.
«Маленькое тельце. На ладони помещалось. Человеческий скелет. Строение — насколько могло, сформировалось. Там и ребрышки, там и позвоночник, там и кости таза, ножки, ручки — все было», — поделился врач.
Он также заявил, что версия о «живом существе» исключается. Беременность прервалась примерно во втором триместре, когда плод уже был частично сформирован. А пожилая женщина, обнаружившая «Алешеньку», наблюдалась у психиатров.
Напомним, пенсионерка Тамара Просвирина во время похода к колодцу после отключения воды нашла в лесу странное существо и принесла его домой. Мумию затем украли из квартиры, после чего она попала к следователю Владимиру Бендлину, который изъял находку и снял «Алешеньку» на видеокамеру.