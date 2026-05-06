В Уганде три ребёнка погибли от удара молнии

Разряд молнии унес жизни троих девочек. Об этом сообщает Nilepost News.
Инцидент произошел 3 мая в Кахаме на юго-западе Уганды. Двое детей 13 лет и четырехлетняя сестра одной из них спрятались от непогоды на кухне. Взрослых в тот момент в доме не было.
Молния ударила в дом, трое детей погибли. По результатам экспертизы, смерть наступила мгновенно.
«В школе никогда раньше не случалось ничего подобного, гибель учеников — это серьезный удар», — передает портал слова директора Эдсона Бикворвомуханги.
В школе, где учились погибшие девочки, назвали трагедию глубоко болезненной для всего общества.
