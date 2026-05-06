В Красноярский край привезли арбузы из Ирана и авокадо из Нидерландов

С начала текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз на территорию региона более 47,5 тысяч тонн овощей, фруктов и зелени. Как сообщили в пресс-службе ведомства, впервые в Красноярский край привезли 19,8 тонн арбузов из Ирана и 20 тонн авокадо из Нидерландов. Всего же с начала года в регион привезли: 20,9 тысячи тонн фруктов; 25 тысяч тонн овощей; 91 тонну сухофруктов; 4,5 тонны мяты; 60,7 тысячи срезов цветов. Сотрудники ведомства при проведении фитосанитарного контроля выявили 103 случая заражения карантинными объектами, более 271 тонны продукции было направлено на обеззараживание.