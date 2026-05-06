В Пермском крае 6 мая ожидается потепление до +26°С и грозы

Потепление до +26°С и грозы ожидаются в Прикамье 6 мая, рассказали в краевом МЧС, ссылаясь на сообщение метеорологов.
По словам представителей Пермского ЦГМС, в регионе в этот день установится переменная облачность, местами может пройти кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. Ветер будет южным или юго-западным, до 13 м/с. В течение дня столбики термометров в Прикамье могут достигнуть отметок +21…26°С.
В оперативном прогнозе МЧС также сообщается, что с 6 по 8 мая в верхнем течении Камы, в реках бассейна Вишеры, в реках горно-восточных районов, на отдельных участках реки Чусовой и её горных притоках ожидается повышение уровня воды.
«Местами подъёмы в этих реках могут быть интенсивными. Возможен выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности», — уточнили сотрудники ведомства.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что к выходным в Пермском крае похолодает. В регион ворвётся холодный воздух с Баренцева моря. Ночью в центральных и северных районах ожидаются заморозки до −2°С, а днём будет не выше +10…+15°С.