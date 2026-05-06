Дропперу придется вернуть 410 тысяч пенсионерке из Шарыпова

В Красноярском крае по иску прокуратуры суд взыскал с дроппера 410 тыс. рублей в пользу пенсионерки из Шарыпова.
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что прошлым летом женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником пенсионного фонда и убедил перевести деньги на указанный счет. В результате пенсионерка лишилась всех сбережений — 410 тыс. рублей.
Лишь позже стало ясно, что это была ловушка. Никаких обязательств перед получателем денег у нее не было, помогать ему она не собиралась и, конечно, не думала просто так расстаться со своими накоплениями.
Когда выяснилось, что деньги ушли на счет индивидуального предпринимателя и обратно их никто возвращать не собирается, в ситуацию вмешалась прокуратура.
В суд был направлен иск о взыскании денег, которые оказались у бизнесвумен из Чувашии без каких-либо законных оснований.
Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объеме.
Исполнение решение находится на контроле прокуратуры.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.