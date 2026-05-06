21-летнюю маньячку заподозрили в серии отравлений

В Сеул полиция установила новые эпизоды по делу 21-летней Ким Соёнг, обвиняемой в серии отравлений мужчин. Как сообщает Чунъанъ ильбо, число предполагаемых жертв выросло до шести, что привело к расширению обвинений.
Подозреваемую задержали 19 февраля по делу о покушении на жизнь трех мужчин. По данным следствия, она знакомилась с ними и во время встреч подмешивала в напитки смесь седативных препаратов. Двое пострадавших погибли, одному удалось выжить и обратиться в правоохранительные органы.
В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции установили, что аналогичным способом могли пострадать еще как минимум три человека. Первый подтвержденный эпизод, как уточняется, произошел в октябре 2025 года, а не в декабре, как предполагалось ранее.
По версии следствия, схема действий оставалась неизменной: приглашение на свидание и введение большой дозы лекарственных веществ. На первом заседании суда Ким Соёнг отказалась признать вину, заявив, что не рассчитывала на смертельные последствия.
После задержания дело получило широкий резонанс в социальных сетях, где часть пользователей обсуждала внешность подозреваемой и выражала ей сочувствие.
Расследование продолжается: полиция проверяет возможную причастность Ким Соёнг к другим аналогичным эпизодам. Следственные органы изучают контакты подозреваемой и устанавливают круг лиц, с которыми она могла встречаться перед предполагаемыми преступлениями.
