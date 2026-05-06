«МегаФон» обнулит трафик для переноса файлов из iCloud

1 апреля российские операторы по требованию Минцифры заблокировали опцию пополнения баланса Apple ID со счета телефона. На следующий день компания сообщила, что с 1 апреля обработка платежей из России будет недоступна. Пользователи iCloud+ (свыше 5 Гб) не смогут продлить подписку. По ее истечению хранилище станет архивом старых документов, фото и видео.