Украинские мошенники хотели атаковать Соловьева и Shaman, узнали пранкеры

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские мошенники попытались атаковать журналиста Владимира Соловьева и певца Shaman (Ярослав Дронов), сообщили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
«В преддверии 9 Мая фиксируется рост активности телефонных мошенников, действующих с территории Украины. И такие атаки становятся персонализированными, направленными на публичных людей. Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам. Среди тех, на кого была направлена атака: Владимир Соловьев, Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов и другие», — написали пранкеры в Telegram-канале.
Они добавили, что главная задача злоумышленников — спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения, а также их аудиторию.
«Обращаем внимание: подобные попытки давления и дезинформации в ближайшее время могут участиться. Мошенники представляются сотрудниками различных служб, включая государственные», — добавили пранкеры.