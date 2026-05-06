Дубай горит, США паникуют: на Ближнем Востоке грянул ракетный апокалипсис

В ночь на 4 мая 2026 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Тегеран впервые с 9 апреля нанес удар по территории Объединенных Арабских Эмиратов, что стало самой серьезной эскалацией с момента объявления перемирия между США и Ираном.
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что силы противовоздушной обороны страны перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты, запущенные с иранской территории, а также 4 беспилотника. Одна из целей была поражена в районе нефтепромышленного комплекса Эль-Фуджайра: после удара иранского БПЛА там произошел пожар.
Обернется ли эта ситуация очередным витком эскалации и возобновлением ударов между США и Ираном, aif.ru раскрыл заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Версии атаки: американский корабль или эмиратский танкер.
Сразу после инцидента иранское государственное телевидение со ссылкой на высокопоставленный военный источник опровергло намерения Тегерана атаковать Эмираты.
По версии иранской стороны, главной целью атаки был американский военный корабль, следовавший через Ормузский пролив. Однако в ОАЭ эту версию категорически отвергают и настаивают: под удар попал эмиратский танкер, принадлежащий государственной нефтяной компании ADNOC.
Президент США Дональд Трамп также обвинил Иран в ударе по южнокорейскому судну в Ормузском проливе.
Фронт и переговоры: тупик и угроза полномасштабной войны.
Ситуация усугубляется тем, что переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном фактически зашел в тупик. Несмотря на перемирие, вступившее в силу 8 апреля, ни одна из сторон не достигла своих стратегических целей.
Политолог Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru отметил, что вероятность активизации боевых действий высока как никогда.
«Пока говорить о начале новой активной фазы военного противостояния всё-таки преждевременно. Хочу подчеркнуть: война и не завершалась. Хотя Трамп заявлял о том, что он завершил войну, эти слова носили сугубо внутриполитический характер. Конфликт остается незавершённым, но вероятность новой фазы активизации боевых действий достаточно высока. Ни одна из сторон не достигла своих целей, и в то же самое время сохраняется потенциал — прежде всего военный — для продолжения боевых действий», — подчеркнул эксперт.
Ормузский пролив: двойная блокада.
Ключевым фактором напряжения остается Ормузский пролив — стратегическая артерия для поставок ближневосточной нефти. Ситуация с его двойной блокадой — с одной стороны Ираном, с другой — Соединёнными Штатами — по мнению Шаповалова, долго продолжаться не может.
«Судя по тональности последних заявлений, переговорный процесс зашел в тупик. Следовательно, вероятность активизации военных действий существует», — констатировал политолог.
С момента введения морской блокады американские военные перехватили 49 торговых судов, связанных с Ираном, сообщает CENTCOM. Тегеран, в свою очередь, заявил о блокировке прохода в проливе для «американских и сионистских вражеских эсминцев». Переговоры, проходившие при посредничестве Пакистана, результатов не дали — США отвергли иранский мирный план из 14 пунктов.
Ракетный потенциал: Иран способен нанести «существенный урон».
Оценивая реальные возможности Исламской Республики в случае дальнейшей эскалации, Шаповалов отметил, что Тегеран располагает достаточным арсеналом для нанесения серьезного ущерба.
«Даже по оценкам западных и американских исследователей, Иран обладает достаточным ракетным потенциалом. Это главная причина того, что война осуществляется именно таким образом, и Соединённые Штаты фактически терпят неудачу», — заявил он.
Политолог добавил, что урон, нанесенный США, уже сейчас более чем серьёзный: по данным западных источников, 16 американских военных баз в регионе подверглись атакам и в той или иной степени разрушены.
«Так что, да, такой ресурс для атак есть. У Ирана достаточно ресурсов, достаточно ракет. Поэтому будет достаточно сил и ресурсов для того, чтобы нанести существенный урон Соединённым Штатам», — заключил он.
Удар по ОАЭ стал тревожным сигналом для всего ближневосточного региона. Затрагивая экономические и военные интересы как монархий Персидского залива, так и внерегиональных игроков, он демонстрирует высокую вероятность перехода затяжного конфликта в новую, более интенсивную фазу. Тупик на переговорах, сохранение мощного военного потенциала у всех сторон и продолжающаяся борьба за контроль над Ормузским проливом создают взрывоопасную ситуацию, при которой любой даже незначительный инцидент может стать спусковым крючком для полномасштабной войны.