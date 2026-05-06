Военнослужащие вручили москвичам более 1 тыс. георгиевских лент

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Военнослужащие севастопольской бригады вручили москвичам более 1 тыс. георгиевских лент в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военной округа.
«Для нас большая честь проводить такую акцию в Москве. Военнослужащие нашей бригады всегда чтут традиции предков, и видеть отклик горожан — лучшая награда за нашу работу», — сказал один из военнослужащих соединения.
Военнослужащие отдельной мотострелковой севастопольской бригады 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа также рассказали жителям и гостям столицы о правильном ношении лент и значении черно-оранжевых цветов. Акция была направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.