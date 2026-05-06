Будущее мирового порядка во многом зависит от укрепления суверенитета России. Об этом РИА Новости заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.
Додик отметил, что вокруг стран БРИКС и России сегодня объединяется больше государств, чем вокруг Запада.
«Будущее мира зависит от того, насколько успешно Россия будет следовать выбранному ею пути стабилизации и укрепления государства, а также укрепления суверенитета», — сказал политик.
Лидер боснийских сербов уточнил, что Россия продвигает принципы международного сотрудничества и учитывает интересы других государств, несмотря на наличие собственных приоритетов.
Ранее KP.RU сообщал, что у России нет иного пути, кроме сохранения независимости и суверенитета. Президент Владимир Путин подчеркнул, что российское общество не принимает внешнего диктата. По его словам, Россия может существовать только как самостоятельная держава.