Более тысячи георгиевских ленточек раздали бойцы Севастопольской бригады

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более тысячи георгиевских ленточек вручили жителям Москвы военнослужащие Севастопольской бригады, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного округа.
«В преддверии Дня Победы военнослужащие отдельной мотострелковой Севастопольской бригады 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа провели патриотическую акцию “Георгиевская ленточка” в Москве. Участники мероприятия за все время акции раздали жителям более тысячи экземпляров символа воинской славы», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что акция, прошедшая в столице, была направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
«Военнослужащие бригады, носящей почётное наименование “Севастопольская”, не только вручали ленточки, но и рассказывали жителям и гостям города об их правильном ношении и значении чёрно-оранжевых цветов. Многие москвичи с благодарностью принимали символ памяти», — уточнили в пресс-службе.