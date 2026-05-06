Жители ДФО могут принять участие в разработке стратегии развития округа на 10 лет

Разработка Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Жители Хабаровского края могут принять участие в формировании будущего Дальнего Востока, представив свои предложения в Стратегию на сайте до 31 мая 2026 года. «Благодаря реализации предыдущей стратегии нам удалось достичь неплохих результатов. За десять лет инвестиции в основной капитал ДФО выросли на 286%, значительно обогнав среднероссийский показатель. Промышленное производство увеличилось на 168%. Тоже больше, чем в среднем по России. Обрабатывающее производство — на 223%. Объем строительных работ на Дальнем Востоке вырос на 244%. Считаю важным, что доходы регионов увеличились более чем в два раза. Сократился миграционный отток. В то же время нам необходимо принять новую стратегию, и она должна стать должна стать тем инструментом, который позволяет не только продолжать, но и повышать эффективность работы, стимулировать изменения, которые происходят в регионах, улучшать прежде всего жизнь людей», — заявил заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.