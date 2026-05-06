Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин в многодетных семьях

Бесплатная парковка предлагается для двух транспортных средств, зарегистрированных на родителей в многодетной семье, где воспитывается четверо и более детей. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство.
— Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, в случае, если в такой семье воспитывается четверо и более детей, поддерживаем, — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Изменения в методические рекомендации планируется внести до 30 июня 2026 года. Окончательное решение принимают региональные власти.
Кроме того, правительство решило обновить программу национального проекта «Демография», с 2025 года в стране реализуется проект «Семья».