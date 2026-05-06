Турнир по боксу памяти Кирилла Батума собрал в Ванино 80 спортсменов

В Ванино проходят XLIV Межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» памяти Героя Советского Союза Кирилла Батума. На турнир прибыли 80 юных спортсменов из Хабаровского края и с Сахалина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Турниру предшествовали патриотические акции. Участники возложили цветы к мемориалу в Парке Победы. Перед церемонией открытия волонтеры раздавали Георгиевские ленты.
На соревнования прибыли боксёры в возрасте 13 — 18 лет из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Николаевска-на-Амуре, Эльбана, Переяславки, Сахалина и Ванино.
Сегодня с 16:00 пройдут полуфинальные и финальные бои. Завтра, 7 мая, в 10:00 продолжатся финальные выступления, пройдет церемония награждения победителей и закрытие турнира.