Турнир по боксу памяти Кирилла Батума собрал в Ванино 80 спортсменов

В Ванино проходят XLIV Межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» памяти Героя Советского Союза Кирилла Батума. На турнир прибыли 80 юных спортсменов из Хабаровского края и с Сахалина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».