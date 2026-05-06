В Сербии сообщили, что в 2025 году страну посетили около 174 тыс. россиян

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 174 тыс. туристов из России посетили Сербию в 2025 году, в первые четыре месяца 2026 года зафиксирован дальнейший рост числа прибытий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии, Ненад Попович.
«По статистике, в 2025 году Сербию посетили около 174 тысяч россиян, которые провели в стране более 640 тысяч ночей. В первые четыре месяца 2026 года зафиксирован дальнейший рост числа прибытий и ночей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Позитивная тенденция продолжается, а Сербия занимает стабильные позиции на российском туристическом рынке», — отметил он.
Министр назвал наиболее привлекательными направлениями для россиян, согласно статистике, такие города, как Белград и Нови-Сад.
Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.