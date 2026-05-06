Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС признал европейские стремления Армении на саммите в Ереване

В рамках первого саммита Армении и Евросоюза принята декларация из 44 пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Состоялся первый в истории саммит Армении и Евросоюза. Итогом мероприятия стала 44-пунктная декларация, в которой Брюссель признал желание республики вступить в ЕС. Ранее оно уже было закреплено в армянском законодательстве.

В числе участников саммита — председатель Евросовета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Одновременно в столице Армении состоялась встреча в формате Европейского политического сообщества, а также имел место визит французского президента Эмманюэля Макрона.

В декларации саммит имеет название «исторической вехи» для отношений Еревана и Брюсселя. Стороны намерены сотрудничать в сфере безопасности, энергетики, транспорта, цифры и визовой либерализации.

Документ содержит также данные о взаимодействии Армении с Europol, Eurojust и Frontex; одобрении сближения внешнеполитического курса Еревана с политикой союза в сфере безопасности.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян накануне заявил, что Ереван будет рад войти в состав ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше