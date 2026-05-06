ЕС признал европейские стремления Армении на саммите в Ереване

В числе участников саммита — председатель Евросовета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Одновременно в столице Армении состоялась встреча в формате Европейского политического сообщества, а также имел место визит французского президента Эмманюэля Макрона.
В декларации саммит имеет название «исторической вехи» для отношений Еревана и Брюсселя. Стороны намерены сотрудничать в сфере безопасности, энергетики, транспорта, цифры и визовой либерализации.
Документ содержит также данные о взаимодействии Армении с Europol, Eurojust и Frontex; одобрении сближения внешнеполитического курса Еревана с политикой союза в сфере безопасности.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян накануне заявил, что Ереван будет рад войти в состав ЕС.