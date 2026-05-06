От мангалов до грядок: в Красноярском крае резко вырос спрос на аренду беседок и советы по садоводству

Начало мая стало рекордным по числу покупок на маркетплейсах всего необходимого для приготовления шашлыка в 2026 году. Продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же месяца прошлого года.
В первые дни месяца россияне также стали в 2 раза чаще скупать растения и семена, готовясь к активной фазе дачного сезона, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей.
В последний весенний месяц товары для приготовления шашлыка приобретали на 47% чаще, чем годом ранее. Самым активным днём для покупки мангалов и грилей стало 2 мая — в этот день температура воздуха в европейской и центральной части России превысила 20 . На первые майские дни пришлось 35% всех приобретений товаров для приготовления относительно четырех месяцев 2026 года.
Среди наиболее востребованных категорий — аксессуары для гриля и мангала, шампуры, а также очаги и печи для казана. При этом продажи газовых грилей выросли на 156% год к году, мангалов — на 106%.Однако на дачи россияне выезжали не только отдохнуть.
Объемы трафика на форумы для садоводов в первом квартале увеличились на 18% относительно того же периода 2025 года.
Параллельно подскочили и продажи товаров для дачи и огорода: если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае — уже на 101%. Наибольшая активность покупок пришлась также на 2 и 3 мая. Чаще всего приобретались растения, семена и удобрения к ним.
При этом весной 2026-го спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны — в 4 раза, на дачную мебель — в 3 раза.
Также аналитики зафиксировали рост продаж товаров для кемпинга и пикников. Их россияне весной стали скупать в 3,5 раза чаще.
С приходом тепла и жители Красноярского края стали чаще интересоваться арендой беседок для шашлыка: в апреле трафик на соответствующие сервисы увеличился на 27% по сравнению с мартом. Не осталась в стороне и тема садоводства — ей сибиряки увлекались с начала года с не меньшей силой. Объем онлайн-данных на сайты с советами по выращиванию овощных и плодово-ягодных культур вырос на 97% с начала года.