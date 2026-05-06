От мангалов до грядок: в Красноярском крае резко вырос спрос на аренду беседок и советы по садоводству

С приходом тепла и жители Красноярского края стали чаще интересоваться арендой беседок для шашлыка: в апреле трафик на соответствующие сервисы увеличился на 27% по сравнению с мартом. Не осталась в стороне и тема садоводства — ей сибиряки увлекались с начала года с не меньшей силой. Объем онлайн-данных на сайты с советами по выращиванию овощных и плодово-ягодных культур вырос на 97% с начала года.