Кассация поддержала лишение прав россиянки после родов в Турции

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о лишении родительских прав Екатерина Бурнашкина, родившей ребенка в аэропорту Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Речь идет о деле, связанном с инцидентом в октябре 2024 года. Женщина родила девочку в туалете аэропорта, после чего оставила новорожденную и попыталась вылететь в Россию. Ее задержали.
Турецкий суд первоначально признал Бурнашкину виновной в покушении на убийство и назначил 15 лет лишения свободы. В июле 2025 года апелляционная инстанция изменила квалификацию дела, после чего женщина была освобождена.
В России вопрос о родительских правах рассматривался отдельно. В сентябре 2025 года Павлово-Посадский суд Московской области лишил Бурнашкину родительских прав. В ноябре это решение подтвердил Московский областной суд.
Кассационная инстанция в Саратове также не нашла оснований для пересмотра. Судебные решения о лишении прав и взыскании алиментов оставлены без изменений. Ребенок после произошедшего был передан в приемную семью и продолжает находиться под опекой.
Рассмотрение дела в российских судах проходило в рамках семейного законодательства. Судебные инстанции оценивали обстоятельства произошедшего, а также интересы ребенка при принятии решений о лишении родительских прав и дальнейшем устройстве.
