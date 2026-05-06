Учёные показали снимок найденного у берегов Японии неизвестного существа

Исследователи обнаружили на глубине в море у берегов Японии неизвестное существо, которое не смогли классифицировать в рамках известных групп животных, сообщил журнал BBC Wildlife.
Учёным удалось сделать кадры с этим организмом в ходе экспедиции, продолжавшейся примерно два месяца. Они выполняли погружения на батискафе Limiting Factor.
В процессе изучения морских глубин они выявили 108 различных групп организмов. В их числе было существо белого цвета, которое находилось у желоба Рюкю. Оно плыло на глубине почти 9130 метров и имело выросты.
В публикации упоминается, что ранее на глубине около 4000 метров были замечены голожаберные животные. Им дали неофициальное название «таинственные моллюски».
Учёные, которые проводили работы, уточнили, что экосистемы на больших глубинах исследованы мало. По их словам, в мировом океане могут существовать формы жизни, которые имеют уникальные анатомические и физиологические характеристики.
