Власти Женевы утвердили проведение «Бессмертного полка» на площади Наций

По ее словам, заявку на проведение акции подали 1 февраля, но рассмотрение заняло три месяца, хотя официально оно должно длиться не более 30 дней. Топоркова не исключила, что власти нарочно затягивали утверждение, чтобы ограничить явку участников.
— Сегодня мы с коллегами получили последнюю официальную бумагу из департамента по планированию, ранее отмашку на проведение «Бессмертного полка» дали в мэрии и полиции Женевы, — сообщила организатор в беседе с ТАСС.
Первое шествие «Бессмертного полка» в Женеве прошло в 2018 году. В 2025 году мероприятие возобновилось на площади Наций, но без шествия. В этом году акция впервые за несколько лет пройдет в традиционном формате.
Посольство России в Нидерландах в понедельник, 4 мая, обвинило «беженцев с Украины» в попытке сорвать акцию «Бессмертный полк» в Амстердаме. Представители дипломатической миссии подчеркнули, что демонстрация флагов неонацистов ярко свидетельствует о том, кого «приютили» Нидерланды.