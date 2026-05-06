Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Женевы утвердили проведение «Бессмертного полка» на площади Наций

Власти Женевы дали официальное разрешение на проведение 8 мая традиционной акции «Бессмертный полк» на площади Наций у здания штаб-квартиры ООН. Об этом сообщила координатор оргкомитета «Бессмертный полк Швейцария» в Женеве Катерина Топоркова.

Власти Женевы дали официальное разрешение на проведение 8 мая традиционной акции «Бессмертный полк» на площади Наций у здания штаб-квартиры ООН. Об этом сообщила координатор оргкомитета «Бессмертный полк Швейцария» в Женеве Катерина Топоркова.

По ее словам, заявку на проведение акции подали 1 февраля, но рассмотрение заняло три месяца, хотя официально оно должно длиться не более 30 дней. Топоркова не исключила, что власти нарочно затягивали утверждение, чтобы ограничить явку участников.

— Сегодня мы с коллегами получили последнюю официальную бумагу из департамента по планированию, ранее отмашку на проведение «Бессмертного полка» дали в мэрии и полиции Женевы, — сообщила организатор в беседе с ТАСС.

Первое шествие «Бессмертного полка» в Женеве прошло в 2018 году. В 2025 году мероприятие возобновилось на площади Наций, но без шествия. В этом году акция впервые за несколько лет пройдет в традиционном формате.

Посольство России в Нидерландах в понедельник, 4 мая, обвинило «беженцев с Украины» в попытке сорвать акцию «Бессмертный полк» в Амстердаме. Представители дипломатической миссии подчеркнули, что демонстрация флагов неонацистов ярко свидетельствует о том, кого «приютили» Нидерланды.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше