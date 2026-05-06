Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сёлах Красноярского края подтопило 15 домов — прокуратура начала проверку

Вода достигла 737 см, тогда как опасной считается 650 см.

В Дзержинско-Тасеевском округе из-за резкого потепления и сильных дождей уровень воды в реке Усолка поднялся выше критической отметки. Вода достигла 737 см, тогда как опасной считается 650 см. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В селе Троицк в зоне подтопления оказались 15 жилых домов, где живут 29 человек, включая шестерых детей. Четырёх человек, двое из которых дети), эвакуировали из двух домов.

В селе Бакчет водой залило огороды и частично надворные постройки двух домов, в которых проживают четверо жителей. Полный размер ущерба определят после спада воды.

На территории округа ввели режим ЧС. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Прокурор выехал в населённые пункты, организовал приём граждан и начал проверку. Будет дана оценка действиям чиновников и спецслужб, а также своевременности помощи пострадавшим.

Ранее мы сообщали, что уровень воды на Карабуле в Красноярском крае приближается к опасной отметке.