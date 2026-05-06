Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство войны США запросило более $30 млрд на оборонное производство

Министерство войны Соединённых Штатов запросило более 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства, следует из документов Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

Министерство войны Соединённых Штатов запросило более 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства в США, следует из документов Пентагона.

Соединённые Штаты намерены избавиться от зависимости от поставщиков из других стран. В частности, США планируют добывать сырьё и выпускать оружие.

Согласно документам, на химпроизводство потребуется 6,81 миллиарда долларов, на редкоземельные материалы — 6,36 миллиарда долларов.

США заинтересованы в добыче галлия, германия и титана, которые требуются для новых вооружений.

В материалах Пентагона сказано, что на производство ракет, боеприпасов и двигателей потребуется 5,65 миллиарда долларов.

«Судостроение — 4,27 миллиарда, гиперзвуковые технологии — 1,41 миллиарда, аккумуляторы — 2,1 миллиарда, микроэлектроника — 1,78 миллиарда долларов», — говорится в документах.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Соединённые Штаты хотят использовать автогигантов для производства вооружений.

Узнать больше по теме
Министерство войны США: история, структура и причины возвращения названия
Министерство обороны США восстановило свое прежнее название и стало Министерством войны. По словам американского президента Дональда Трампа, власти давно думали о переименовании. Причинаы этого решения, а также об истории, структуре и здании американского военного министерства — в нашем материале.
Читать дальше