Министерство войны США запросило более $30 млрд на оборонное производство

Соединённые Штаты намерены избавиться от зависимости от поставщиков из других стран. В частности, США планируют добывать сырьё и выпускать оружие.
Согласно документам, на химпроизводство потребуется 6,81 миллиарда долларов, на редкоземельные материалы — 6,36 миллиарда долларов.
США заинтересованы в добыче галлия, германия и титана, которые требуются для новых вооружений.
В материалах Пентагона сказано, что на производство ракет, боеприпасов и двигателей потребуется 5,65 миллиарда долларов.
«Судостроение — 4,27 миллиарда, гиперзвуковые технологии — 1,41 миллиарда, аккумуляторы — 2,1 миллиарда, микроэлектроника — 1,78 миллиарда долларов», — говорится в документах.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Соединённые Штаты хотят использовать автогигантов для производства вооружений.