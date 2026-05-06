Навигация для маломерных судов открылась на побережье Татарского пролива

Навигация открыта в акватории семи муниципалитетов и двух городов Хабаровского края. Сегодня право выходить на воду получили водители маломерных судов в Ванинском и Советско-Гаванском районах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Право на передвижение по водоемам судоводители получают после полного завершения ледохода. Ранее ото льда очистились акватории в Бикинском округе, Хабаровском, Нанайском, Амурском, имени Лазо районах, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают, что перед выходом на акваторию необходимо убедиться в исправности катера или лодки, наличии спасательных средств и жилетов.
