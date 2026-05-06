В Казахстане ужесточили требования к агрегаторам такси

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Министерство национальной экономики Казахстана внесло изменения в правила подачи уведомлений для перевозчиков такси.
Теперь, прежде чем начать деятельность, перевозчики обязаны направлять уведомление в местные исполнительные органы.
«Обновленная форма также предусматривает возможность внесения изменений при обновлении автопарка, включая замену или добавление транспортных средств. Действующий ранее порядок не предусматривал привязку перевозчика к конкретному транспортному средству, что затрудняло установление ответственного лица в случае причинения ущерба пассажирам или третьим лицам при дорожно-транспортных происшествиях», — пояснили в ведомстве.
Форму уведомления дополнили сведениями о транспортном средстве с указанием марки, государственного регистрационного номера и года выпуска автомобиля.
«Данная мера позволит оперативно идентифицировать перевозчика такси, ответственного за безопасность перевозки пассажиров, а также сократить долю нелегальных участников рынка», — заявили в Миннацэкономики.