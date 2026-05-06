Два спектакля Красноярского музтеатра вошли в программу Большого Детского фестиваля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Постановки Красноярского музыкального театра включены в конкурсную программу IX Большого Детского фестиваля. Экспертный совет отобрал 41 спектакль из 490 заявок, поступивших со всей страны.

Источник: НИА Красноярск

Участие в конкурсной программе дает театрам возможность представить свои работы на площадках Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга. Победителей определит детско-юношеское жюри в возрасте от 8 до 16 лет.

Красноярский музыкальный театр представлен сразу в двух номинациях. В категории «Лучший музыкальный спектакль для детей младшей возрастной группы (6+)» заявлен спектакль «Чук и Гек». В старшей возрастной категории (12+) в конкурс вошла постановка «Бой с Тенью». Оба спектакля поставлены главным режиссером Джеммой Аветисян.

Добавим, Большой Детский фестиваль ежегодно объединяет проекты для детей и подростков в различных жанрах искусства. Художественный руководитель фестиваля — Сергей Безруков. Фестиваль включен в нацпроект «Семья» и проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. Организаторами выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.