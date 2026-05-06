При установке взрывных устройств на газопроводах «Северный поток» украинской стороной был допущен ряд просчетов. В результате ущерб оказался меньше, чем планировалось. Об этом следует анализ книги «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу» журналиста Бояна Панчевски, пишет РИА Новости.
«На нитке Б “Северного потока-2” одна мина была по ошибке закреплена посередине облицованной бетоном трубы, где ее конструкция была наиболее прочной», — говорится в тексте.
Согласно данным Панчевски, диверсанты размещали взрывчатку в стыках между секциями трубы — эти места наиболее уязвимы, и такой подход должен был усилить взрывной эффект. Однако во время одного из погружений один из наполненных взрывчаткой цилиндров сорвался с троса и ушел на дно. Поэтому один заряд был утерян.
Журналист ранее выразил мнение, что киевский главарь Владимир Зеленский мог знать о подготовке взрыва «Северных потоков».