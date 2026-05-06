Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стартует сезон уличной продажи цветов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже в эту пятницу, 8 мая, в сквере имени А. С. Пушкина откроется сезон выставки-продажи цветов «Цветочная симфония».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже в эту пятницу, 8 мая, в сквере имени А. С. Пушкина откроется сезон выставки-продажи цветов «Цветочная симфония».

Ярмарка будет проходить каждую пятницу с 07:00 до 14:00 вплоть до октября за исключением очень дождливых дней.

На выставке будут представлены первоцветы, многолетники, декоративные кустарники и домашние растения. Также гости мероприятия смогут получить консультации от опытных садоводов, сообщили в мэрии.

В течение сезона по традиции проведут тематические дни: День пиона, День флокса, День гортензии, Бал хризантем и другие. Для энтузиастов садоводства запланированы образовательные мастер-классы по агротехнике.

16+