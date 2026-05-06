В Красноярске стартует сезон уличной продажи цветов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже в эту пятницу, 8 мая, в сквере имени А. С. Пушкина откроется сезон выставки-продажи цветов «Цветочная симфония».
Ярмарка будет проходить каждую пятницу с 07:00 до 14:00 вплоть до октября за исключением очень дождливых дней.
На выставке будут представлены первоцветы, многолетники, декоративные кустарники и домашние растения. Также гости мероприятия смогут получить консультации от опытных садоводов, сообщили в мэрии.
В течение сезона по традиции проведут тематические дни: День пиона, День флокса, День гортензии, Бал хризантем и другие. Для энтузиастов садоводства запланированы образовательные мастер-классы по агротехнике.
16+