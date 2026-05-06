В Хабаровске участников «Бессмертного полка» развезут автобусы

В Хабаровске 9 мая 2026 года, по окончании шествия «Бессмертный полк», его участникам помогут добраться домой на специально выделенных автобусах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в городском управлении промышленности и транспорта, автобусы будут ждать людей на нескольких ключевых остановках. На улице Ленина, остановочный пункт «Гостиница “Амур” в направлении от реки Амур, можно будет сесть на маршруты № 8, 10, 23. Там же, но у “Гидрометцентра” при движении от реки, — на маршруты № 1С, 33, 56. Тех, кому нужно в сторону реки, у гостиницы “Амур” заберут автобусы № 1 Л и 29К. Ещё одна точка — улица Калинина, остановка “Детский мир”. Здесь будут работать маршруты № 34, 71, 73.
В мэрии подчеркнули, что транспорт подаётся, чтобы горожане, прошедшие в колонне, могли без затруднений вернуться из центра города. Информацию о движении и времени прибытия автобусов пассажиры могут уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» или в онлайн-сервисах «Транспорт27.рф». Акция «Бессмертный полк» в Хабаровске в этом году пройдёт во всех форматах — от традиционного шествия до онлайн-трансляции. Власти просят участников заранее продумать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом, поскольку движение в центре будет ограничено.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru