В Хабаровске участников «Бессмертного полка» развезут автобусы

Как сообщили в городском управлении промышленности и транспорта, автобусы будут ждать людей на нескольких ключевых остановках. На улице Ленина, остановочный пункт «Гостиница “Амур” в направлении от реки Амур, можно будет сесть на маршруты № 8, 10, 23. Там же, но у “Гидрометцентра” при движении от реки, — на маршруты № 1С, 33, 56. Тех, кому нужно в сторону реки, у гостиницы “Амур” заберут автобусы № 1 Л и 29К. Ещё одна точка — улица Калинина, остановка “Детский мир”. Здесь будут работать маршруты № 34, 71, 73.