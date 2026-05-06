В Красноярском крае обсуждают создание Совета многодетных семей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе рабочей поездки в Канский округ обсудил с жителями инициативу создания Совета многодетных семей. Об этом сообщили в управлении пресс-службы главы региона. Первой точкой визита стало село Бражное, где глава края встретился с многодетной семьей Васильченко. Павел и Галина воспитывают четверых детей — Даромира, Демида, Марию и младшую Валерию, которая родилась в 2024 году. Семья живёт в собственном доме, ведет хозяйство и активно участвует в жизни села. Павел работает инструктором в спортивной школе, Галина — педагог. Дети учатся и занимаются в музыкальной школе. Михаил Котюков уже знаком с семьей, так как в 2023 году Васильченко стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Во время встречи супруги поддержали инициативу создания Совета многодетных семей и выразили готовность присоединиться к его работе. Напомним, что в красноярском перинатальном центре в апреле родились 16 двоен.