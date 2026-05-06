Треть опрошенных россиян до 35 лет пожертвуют зарплатой ради командировок

Эксперты также выяснили, что чем моложе специалист, тем больше ему нравится отправляться в командировки. Среди зумеров и миллениалов доля тех, кто позитивно относится к рабочим поездкам, достигает 70%. Среди сотрудников 36−50 лет командировки приветствуют 63%, от 51 до 60 лет — 55%, старше 60 лет — 49%. Говоря о частоте поездок, самыми активными также оказались зумеры: 30% из них считают оптимальным графиком четыре-шесть командировок в год, а еще 24% готовы ездить более 10 раз в год. Для большинства миллениалов идеальный баланс — одна-три поездки (26%) или четыре-шесть поездок в год (25%).