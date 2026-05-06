Треть опрошенных россиян до 35 лет пожертвуют зарплатой ради командировок

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Треть работающих россиян в возрасте от 18 до 35 лет готовы пожертвовать частью дохода ради интересных командировок, среди работников старше 60 лет такую готовность выразили 66% респондентов. Об этом говорится в исследовании сервисов hh.ru и «OneTwoTrip для бизнеса», с которым ознакомился ТАСС. В опросе приняли участие 1,5 тыс. специалистов и соискателей, имеющих опыт деловых поездок.
«Зумеры (18−25 лет) ожидаемо оказались самым гибким в финансовом плане поколением: почти 35% готовы рассмотреть вакансию с зарплатой ниже рынка ради частых и интересных (в том числе международных) командировок. Еще 30% согласны на такие условия, если их устроят конкретные направления. Миллениалы (26−35 лет) также высоко ценят возможность путешествовать: 31% согласны на снижение зарплаты, а 36% будут смотреть на географию поездок», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, почти 66% специалистов старше 60 лет готовы к снижению зарплатных ожиданий ради хороших командировок, а доля категоричных отказов в этой возрастной группе оказалась самой низкой среди всех — 23%. В то же время самым прагматичным оказалось поколение 36−50 лет: более 35% из них ни при каких условиях не готовы жертвовать деньгами ради поездок.
Эксперты также выяснили, что чем моложе специалист, тем больше ему нравится отправляться в командировки. Среди зумеров и миллениалов доля тех, кто позитивно относится к рабочим поездкам, достигает 70%. Среди сотрудников 36−50 лет командировки приветствуют 63%, от 51 до 60 лет — 55%, старше 60 лет — 49%. Говоря о частоте поездок, самыми активными также оказались зумеры: 30% из них считают оптимальным графиком четыре-шесть командировок в год, а еще 24% готовы ездить более 10 раз в год. Для большинства миллениалов идеальный баланс — одна-три поездки (26%) или четыре-шесть поездок в год (25%).
При этом чем старше сотрудник, тем сильнее он стремится после рабочих встреч сразу же отправиться домой. Среди респондентов 51−60 лет 33% никогда не остаются в городе командировки на выходные, а среди сотрудников старше 60 лет эта доля достигает 46%.
«Главными драйверами тренда ожидаемо выступают молодые специалисты: зумеры и миллениалы. Почти 63% респондентов до 25 лет практикуют такой формат (из них 54% остаются после командировки на один-два дня, если город кажется им интересным, а еще 9% стараются задерживаться почти всегда). При этом именно миллениалы оказались одними из самых системных поклонников такого формата: более 16% из них заявили, что почти всегда продлевают деловую поездку на пару дней ради личного отдыха», — отмечается в исследовании.