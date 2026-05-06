В центре Красноярска 8 мая стартует сезон уличной продажи цветов

В эту пятницу, 8 мая, красноярцев и гостей города приглашают на открытие нового сезона выставки-продажи «Цветочная симфония» в сквере Пушкина на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова.
Как рассказали в администрации, первая в этом году ярмарка будет работать с 07:00 до 14:00. На ней представят первоцветы, многолетники, декоративные кустарники и домашние растения. Также гости смогут получить консультации от опытных садоводов.
«Цветочная симфония» будет проходить еженедельно по пятницам вплоть до октября за исключением очень дождливых дней. В течение сезона по традиции проведут тематические мероприятия: День пиона, День флокса, День гортензии, Бал хризантем и другие. Для садоводства запланированы образовательные мастер-классы по агротехнике.
«Выставка-продажа цветов работает в сквере Пушкина уже несколько лет. За это время она стала очень популярной. Горожане с нетерпением ждут начала сезона, чтобы приобрести цветы и саженцы для дома или дачных участков. Кроме того, это еще и хороший способ поддержать местных цветоводов, ведь многие из них — люди старшего поколения», — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.