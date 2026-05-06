«Предал бы душу»: Вучич объяснил позицию Сербии по антироссийским санкциям

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что принятие решения о присоединении страны к антироссийским санкциям означало бы для него предательство по отношению к собственному народу.
«Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире Но я бы предал душу нашего народа», — сказал политик в эфире телеканала Informer.
Вучич добавил, что Сербия уже упустила определенные возможности из-за отказа поддержать санкционный режим. Однако сам он не готов идти на решения, которые противоречат позиции значительной части населения.
Напомним, Европейский союз утвердил очередной, 20-й пакет санкций против России. В Брюсселе отметили, что он стал одним из наиболее масштабных за последние годы.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры не имеют международно-правового основания, поскольку не утверждаются Советом Безопасности ООН. По его словам, санкции против России являются незаконными.
Путин добавил, что западные попытки давления через ограничения не достигают своих целей, России удается сохранять макроэкономическую стабильность.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответные меры и продолжит адаптацию к действующим ограничениям. Дипломат назвала очередной сценой «западного театра абсурда» слова о немедленной подготовке 21-го пакета санкций.
Как писал KP.RU, Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказать давление на Москву принесут ущерб в первую очередь самим инициаторам.