В Перми по решению суда из-за антисанитарии закрыли кафе на Стахановской

В заведении выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Кафе «Айва» на улице Стахановской в Перми закрыли из-за антисанитарии, сообщили в Индустриальном районном суде.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Выяснилось, что овощи, яйца, мясо работники кафе мыли в одной-единственной ванне. Там же они занимались мытьём своих рук. Абсолютно все продукты, в том числе и тесто, резали и готовили на одном столе. На полу, в холодильнике и на всех других поверхностях лежал очень толстый слой грязи с жиром. Кроме того, работников кафе не осматривали на предмет болезней кожи и признаков инфекции. Все эти нарушения угрожали жизни и здоровью посетителей», — пояснили представители суда.

В связи со всеми этими обстоятельствами суд обязал владельца кафе приостановить деятельность кафе на месяц.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Лысьве Пермского края из-за кишечной инфекции на два месяца закрыли кафе «Гриззли».