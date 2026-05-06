В Перми по решению суда из-за антисанитарии закрыли кафе на Стахановской

Кафе «Айва» на улице Стахановской в Перми закрыли из-за антисанитарии, сообщили в Индустриальном районном суде.
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
«Выяснилось, что овощи, яйца, мясо работники кафе мыли в одной-единственной ванне. Там же они занимались мытьём своих рук. Абсолютно все продукты, в том числе и тесто, резали и готовили на одном столе. На полу, в холодильнике и на всех других поверхностях лежал очень толстый слой грязи с жиром. Кроме того, работников кафе не осматривали на предмет болезней кожи и признаков инфекции. Все эти нарушения угрожали жизни и здоровью посетителей», — пояснили представители суда.
В связи со всеми этими обстоятельствами суд обязал владельца кафе приостановить деятельность кафе на месяц.
Постановление пока не вступило в законную силу.
