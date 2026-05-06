Спасатели надеются обнаружить скрытые снегом осенью следы пропавших Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Спасатели надеются найти следы семьи Усольцевых, пропавших в 2025 году на Кутурчинском Белогорье Красноярского края, под снегом после возобновления поисков. Об этом ТАСС сообщила руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, участница поисков Светлана Торгашина.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски семьи планируют возобновить после схода снега. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — пропавших искало более 1,5 тыс. человек.
«Буквально не так давно поисковые группы туда выезжали для осмотра территории. Снег там местами еще приличной глубины достигает. Я предполагаю, что поиски будут сосредоточены также с самого начала, где и первичный осмотр был. Чтобы была возможность обнаружить, возможно, то, что было скрыто на тот момент уже под снегом», — сказала Торгашина.
Она также добавила, что в скором времени на местности проведут осмотр территории, чтобы определить, достаточно ли сошел снег. Так, поиски могут начать уже в середине июня, считает эксперт.
Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Там расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса.
О пропаже Усольцевых.
Активные поиски семьи начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.
Следствием изначально отрабатывались три версии исчезновения Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай, криминальная версия и побег. В ходе расследования версия о побеге была опровергнута, против нее свидетельствовали собранные по делу доказательства.