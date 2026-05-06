Анатолий Афонин за штурм Привольного награждён медалью «За воинскую доблесть»

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии старший сержант Анатолий Афонин проявил мужество и героизм при выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Привольное, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В составе штурмового отряда Анатолий Афонин под постоянным артиллерийским огнём противника участвовал в зачистке лесополосы.
После выполнения задачи он с группой прорвался в населённый пункт, преодолевая открытые участки местности под постоянной угрозой атак вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Проявив мужество и решительность, гвардии старший сержант Афонин одним из первых ворвался на опорный пункт противника. В завязавшемся ближнем бою он лично уничтожил трёх военнослужащих ВСУ, чем сорвал попытку врага удержать позицию.
Благодаря его отважным действиям удалось закрепиться на захваченном рубеже и обеспечить дальнейшее продвижение штурмовых групп.
За проявленные мужество и героизм в бою гвардии старший сержант Анатолий Андреевич Афонин награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.