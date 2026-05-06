Потрясения только начались: глава РФПИ предупредил о последствиях мирового авиационного шока

Комментируя западные публикации о том, что из-за авиационного кризиса в мае было отменено 12 тысяч перелетов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что это только начало проблем. Об этом российский политик предупредил в соцсети Х.
«Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жестких потрясений в других секторах», — предрек Дмитриев.
Ранее Дмитриев заявил, что события на Ближнем Востоке отрицательно сказываются на экономической обстановке в мире. Все народы вскоре будут подвержены масштабному кризису. Такого энергетического коллапса еще не было в истории.
Также глава РФПИ предупредил, что Европу ожидают очень тяжёлые времена. Причина — разрыв отношений с Россией в энергетике и другие решения европейских властей.