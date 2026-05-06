Трамп приостановил операцию «Проект “Свобода” в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп приостановил операцию «Проект “Свобода” по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Об этом он написал во вторник, 5 мая, в Truth Social.

Решение, по его словам, принято по просьбе Пакистана и других стран, а также в связи с «огромными военными успехами» США в кампании против Ирана и «значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения» с Тегераном. При этом блокада пролива сохранится.

— «Проект “Свобода” (пропуск судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, можно ли завершить и подписать соглашение, — написал Трамп.

В этот же день госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что начатая 28 февраля операция США в Иране «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты.

3 мая Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Тегеран представил Вашингтону план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Иран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив.

