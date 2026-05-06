В Шанхае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц

ШАНХАЙ, 6 мая. /ТАСС/. Самое большое в мире колесо обозрения без спиц высотой 228 м появится на северо-востоке Шанхая. Как сообщила газета «Цзефан жибао», его начнут строить в конце 2026 года.
Аттракцион под названием «Шанхайская арка» планируют возвести в северном районе Баошань вблизи дельты реки Янцзы — недалеко от международного круизного терминала Усункоу. Колесо обозрения будет интегрировано с близлежащими достопримечательностями.
Стоимость проекта составит 2 млрд юаней ($293 млн).
Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц под названием «Глаз Бохая» расположено в восточной китайской провинции Шаньдун. Его высота составляет 142,52 м. Кабинки двигаются по внешнему контуру неподвижной кольцеобразной конструкции.
Шанхай активно развивает туристическую отрасль. В последние годы в городе стабильно увеличивается туристический поток из-за рубежа, в том числе из России. В 2025 году турпоток из РФ в Шанхай вырос на 59%, порядка 385 тыс. россиян посетили в прошлом году этот восточный мегаполис.