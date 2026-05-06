В Шанхае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц

Шанхай активно развивает туристическую отрасль. В последние годы в городе стабильно увеличивается туристический поток из-за рубежа, в том числе из России. В 2025 году турпоток из РФ в Шанхай вырос на 59%, порядка 385 тыс. россиян посетили в прошлом году этот восточный мегаполис.