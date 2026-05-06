Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Норникель» на форуме Securika Moscow рассказал об особых требованиях к безопасности и Big Data в Арктике

Одна из ключевых тем конференции — безопасность объектов и инфраструктуры, расположенных в высоких широтах Арктики.

В Москве прошла ежегодная международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow. Участие в ней приняла компания «Норникель».

В центре внимания конференции оказалась тема безопасности объектов и инфраструктуры, расположенных в высоких широтах Арктики.

Начальник управления экспертизы проектов безопасности «Норникеля» Ксения Купцова подчеркнула, что климатические и географические особенности Крайнего Севера являются базовым фактором любого капитального проекта — производственного, социального либо инфраструктурного.

По ее словам, работа в условиях экстремально низких температур, высоких ветровых нагрузок и нестабильной связи требует уникальных инженерных решений. Особое внимание уделяется техническому заданию на каждой фазе жизненного цикла проекта: в Арктике техзадание превращается из декларации в детальную инструкцию, включающую цели, требования и условия выполнения работ. Степень его детализации напрямую влияет не только на качество и сроки, но и на бюджет.

«Защищенность объектов — это цель, задача и ценность. При этом количество угроз ей растет, а бюджеты на их нейтрализацию — нет. Выход есть — максимальная конкретизация требований заказчика и на этапе проектирования, и на этапе закупочных процедур, и на стадии строительно-монтажных работ. Следуя этому алгоритму, можно контролировать обеспеченность, прозрачность и ход реализации инвестиционного проекта как в сфере безопасности, так и по иным направлениям деятельности компании», — заключила Ксения Купцова.

Отдельной темой деловой программы стало использование больших данных. В ходе сессии «Тренды развития рынка больших данных» представители «Норникеля» совместно с экспертами Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий (Сколтех) обсудили перспективы применения Big Data в условиях цифровой трансформации бизнес-процессов, изменений регуляторных требований и широкого внедрения технологий искусственного интеллекта.

Участники сошлись во мнении, что сегодня ценность данных определяется не столько их объемом, сколько возможностью оперативного использования и применения — в первую очередь как основы для проактивного выявления угроз и подготовки управленческих решений.

Руководитель по направлению проектов стратегии безопасности «Норникеля» Антон Коченов представил кейс цифровизации функций безопасности, в котором данные из различных систем — от видеонаблюдения до закупок — интегрированы в единую экосистему анализа рисков и оперативного реагирования.

«Мы руководствуемся принципом “Данные для нас — это безопасность для всех”. В условиях распределенной и высокорисковой производственной среды, сложноподчиненной вертикали бизнес-процессов, ключевым условием успеха становится не просто наличие данных, а их правильная организация, защита и использование в единой стратегии цифрового развития», — отметил Антон Коченов.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше