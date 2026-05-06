«СВ»: вдовы солдат ВСУ рассказали, как беглый полковник Шныр воровал деньги

Родственники солдат Вооружённых сил Украины подтвердили, что полковник ВСУ Иван Шныр украл деньги у украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В частности, о действиях полковника рассказали вдовы украинских военных.
«На фоне скандала с отставкой комбрига 58 омпбр ВСУ И. Шныра родственники украинских солдат подтвердили тотальную коррупцию в данном подразделении, а также задержки в выплатах денежного довольствия на три-шесть месяцев», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что, по словам вдов солдат украинских войск, командование бригады «открывало счета в банках, получая баснословные выплаты за счёт процентов».
Напомним, полковник ВСУ Иван Шныр сбежал с деньгами, украденными у военнослужащих, и забрал с собой средства, выделенные для украинских войск.
Он командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой. Полковник выходил на связь, находясь на территории Львовской области.
В апреле стало известно, что данные о коррупционных преступлениях Шныра активно обсуждаются на Украине.