Демидов вошел в число номинантов на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Демидов стал лучшим бомбардиром и ассистентом прошедшего регулярного чемпионата среди новичков. На его счету 62 очка (19 голов + 43 результативных паса) в 82 матчах. Сеннеке и Шефер, также сыгравшие по 82 игры, разделили первое место в списке лучших снайперов среди новичков. На счету форварда «Анахайма» 60 (23+37) очков, в активе Шефера — 59 (23+36).