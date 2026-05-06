Демидов вошел в число номинантов на приз лучшему новичку сезона НХЛ

На приз также претендуют Беккетт Сеннеке и Мэттью Шефер.

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в число номинантов на «Колдер трофи» — приз, который вручается лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

На награду также претендуют канадский форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке и канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Демидов стал лучшим бомбардиром и ассистентом прошедшего регулярного чемпионата среди новичков. На его счету 62 очка (19 голов + 43 результативных паса) в 82 матчах. Сеннеке и Шефер, также сыгравшие по 82 игры, разделили первое место в списке лучших снайперов среди новичков. На счету форварда «Анахайма» 60 (23+37) очков, в активе Шефера — 59 (23+36).

«Колдер трофи» вручается с сезона-1932/33. Среди российских игроков награду получали Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021). В 1990 году приза удостоился советский нападающий Сергей Макаров.

Обладателем награды в 2025 году стал американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон.

ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше