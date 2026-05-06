Кресло XIX века из семьи Станиславского нашли в Воронежской области

Ценный предмет начала XIX века из усадьбы Соколовых — родственников Константина Станиславского — обнаружили в фондах музея в поселке Никольское. Деревянное кресло считалось утраченным. После реставрации оно станет центральным экспонатом новой экспозиции, посвященной деятельности этой неординарной семьи.

Источник: "Российская газета"

— Кресло принадлежало Зинаиде Соколовой — младшей сестре легендарного театрального режиссера. Это не просто мебель, а свидетель эпохи просвещения и благотворительности. Именно в усадьбе Соколовых в 1895 году был открыт первый в стране крестьянский театр, ставший впоследствии народным, — пояснил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Сергей Третьяков.

Реставрацию провели специалисты по восстановлению деревянных изделий и декоративно-художественных покрасок из Санкт-Петербурга. Кресло стало их рабочей моделью на практикуме, организованном АНО «Центр развития культуры и искусства реставрации “Ре-Старт”. Эксперты с 2020 года обучают начинающих коллег из регионов на фоне острого дефицита реставраторов в России.

— Заявки на участие в практикуме в Воронеже подали более 10 человек. Среди них — декораторы, искусствоведы, частные предприниматели, заинтересованные в развитии ремесленных навыков. Мы предоставили семерым из них возможность освоить ключевые техники восстановления мебели: разборку и очистку деталей, укрепление деревянного каркаса, перетяжку обивки и другие виды работ, — рассказала руководитель проекта Мария Портнова.

Усадьба в Никольском сегодня по-прежнему служит культурным центром, и не только для жителей Верхнехавского района. На спектакли народного театра, который отсчитывает историю от той самой труппы подопечных Зинаиды и Константина Соколовых, коллективно приезжают и зрители из Воронежа.