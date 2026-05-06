В Соцфонде по РТ объяснили, как получить пенсионные накопления в 2026 году

Решающую роль при назначении выплат играет федеральный прожиточный минимум пенсионера (ПМП), который в 2026 году равняется 16 288 рублям. Если ежемесячный размер накопительной пенсии (расчетный) составляет не более 10% от этой суммы, гражданину полагается единовременная выплата всех накоплений разом. Если же расчетная сумма превышает 10%, то будет назначена обычная накопительная пенсия, которая платится пожизненно. Уточнить размер своих накоплений и имя страховщика можно в выписке с индивидуального лицевого счета.