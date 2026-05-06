Соискатель в эпоху алгоритмов: четыре типа владения искусственным интеллектом

Первую группу кандидатов узнать достаточно легко — они имеют сформированную привычку адресовать модели запрос и почти без правок переносить полученный ответ в рабочий контур. Их собственная аналитическая работа сводится к минимуму, из-за чего может страдать способность выстраивать причинно-следственные связи и замечать смысловые противоречия. Портфолио у таких соискателей выглядит гладким снаружи, но при малейшей детализации обнаруживает однотипную логику построения и фактические провалы, связанные с ограничениями обучающих данных. Специалист может бойко поддерживать беседу на общие темы, однако углубленные вопросы по существу решенной им же задачи заводят его в тупик. Кандидаты этого типа часто обладают развитыми софт-скиллами, умеют работать в высоком темпе и излучают уверенность, что позволяет им неплохо решать задачи, в которых срок важнее уникальности подхода. Однако ценность таких специалистов для задач, где необходим вдумчивый подход, остается под вопросом, потому что их способ работать с ИИ больше напоминает использование калькулятора без понимания математической логики, стоящей за вычислениями. При найме эта группа довольно быстро отсеивается, если позиция предусматривает наличие критического мышления, творческие составляющие или системный подход. Количество подобных соискателей растет пропорционально общедоступности нейросетей, однако их конкурентное преимущество крайне неустойчиво и легко воспроизводится другими участниками рынка.