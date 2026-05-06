Народные приметы на 7 мая: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

7 мая Церковь чтит мученика Евсевия, в народном календаре — Евсеев день. У наших предков эта дата была связана с рядом примет и обычаев, некоторые из них помнят и сегодня. Расскажем, что можно, а что нельзя делать 7 мая, чтобы не навлечь на себя беду и разбогатеть.
Народные приметы на 7 мая: что нельзя делать.
Евсеев день на Руси считался неудачным для начала новых дел. Тем, кто планирует устроиться на работу, уехать надолго в чужие края или перебраться на другое место жительства, мудрецы далекого прошлого сулили слезы. Поговаривали, что плакать придется и тому, кто решит обручиться 7 мая — дату называли неблагоприятной для амурных дел, включая знакомства с противоположным полом, сватовство и свадьбу.
Согласно народным поверьям, в этот день не следует спорить со второй половинкой. Если муж ведет себя грубо, а жена кричит и ругается, в скором времени им предстоит разойтись. Расставание может грозить также супругам, которые спят под разными одеялами или отходят ко сну в разное время.
Юным девушкам, мечтающим о замужестве, 7 мая не стоит хвастаться перед подругами. Не нужно рассказывать им о своих ухажерах или демонстрировать модные обновки. От зависти и до сглаза недалеко, опасались наши пращуры.
Чтобы не остаться с пустым кошельком, в Евсеев день ни в коем случае не следует перебирать мелочь в карманах и давать кому-либо в долг. При этом из дома запрещается выносить не только купюры, но и соль: вместе с ней жилище покинет благополучие. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Если верите в приметы, откажитесь от блюд из пшеничной муки. 7 мая в давние времена люди воздерживались от пирогов и блинов, опасаясь болезней. При этом овсяную муку охотно использовали на кухне, а выпечка из нее считалась безопасной и даже полезной.
Не нужно носить черные вещи, пить кисель и смотреть на падающие звезды. В старину бытовало мнение, что нарушивший эти запреты в скором времени услышит страшную новость о ком-то из близких.
Чтобы избежать порчи, не поднимайте ничего чужого на улице. Вполне вероятно, что найденные вами часы или кошелек с деньгами, — это ритуальный предмет, с помощью которого некто надеется передать другим свои болезни и прочие напасти.
Народные приметы на 7 мая: что можно делать.
В Евсеев день на Руси традиционно сеяли овес и готовили овсяные булочки. Не обходилось в давние времена и без обрядов задабривания земли. Выпечку, сделанную 7 мая, следовало отнести в поле, сопроводив это действо песнями и танцами. В дохристианский период люди верили, что подношения силам природы помогут им получить хороший урожай зерна.
День считался благоприятным для завершения старых дел. Больше всего повезет тем, кто и со своей работой справится, и другим поможет. Все добро вернется сторицей, твердили старцы много веков назад.
7 мая не зазорно и отдохнуть. Даже крестьяне, с раннего утра занятые в поле, во второй половине дня могли затеять хороводы или собраться с родными за одним столом — пообедать и поговорить по душам.
Чтобы привлечь в дом богатство, в Евсеев день обязательно варили кашу. Считалось, что для общего блага каждый член семьи должен отведать хотя бы ложечку.
Можно прикупить новых кошелек, желательно красный. Этот цвет издавна почитают как символ достатка.
Народные приметы о погоде на 7 мая.
Дождь в Евсеев день наши предки называли предвестником хорошего урожая овса. Пшеницы также будет много.
Прогремел гром? Нужно быть осторожнее. На следующие сутки в полдень лучше в поле не ходить, от греха подальше.
Жара 7 мая — добрый знак. Лето окажется теплым, а почва — плодородной.
Именинники 7 мая.
В этот день именины отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Станислав и Фома.