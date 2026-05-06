Около 90 км дорог к мемориалам ВОВ отремонтируют в Нижегородской области

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и охватят маршруты к памятным местам в десяти округах региона.

В 2026 году Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области планирует привести в нормативное состояние около 90 километров дорог, ведущих к мемориалам и воинским захоронениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Одним из ключевых объектов станет ремонт 21 км трассы Богородск — Ключищи, которая ведет к участку Горьковского оборонительного рубежа 1941 года. Также дорожные работы запланированы в Большеболдинском, Вадском, Городецком, Лысковском, Пильнинском, Сеченовском, Сосновском, Уренском округах и в Чкаловске.

Ремонт большинства объектов намечен на третий квартал 2026 года. По словам и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александра Денисова, обновление покрытия на таких маршрутах является важной частью сохранения исторической памяти и проявления уважения к подвигу победителей.

Ранее сообщалось, что утвержден проект планировки территории для Восточного обхода Нижнего.