Дорогу к Большому Уссурийскому острову строят с опережением графика

Техническая готовность подъездной дороги к будущему погранпереходу на Большом Уссурийском острове составляет 44%. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». «Работы по строительству новой дороги к международному пункту пропуска ведутся в круглосуточном режиме. Трасса свяжет погранпереход с мостом через Амурскую протоку», — добавили в краевом минтрансе. Работы ведутся комплексно по всей трассе. На отдельных участках специалисты уже завершили укладку геотекстиля и формирование насыпи. Параллельно на других участках идет переустройство линий электропередачи и обустройство мостовых переходов. Также подрядчик усиливает фундаменты и занимается засыпкой арок мостов, чтобы к следующему сезону полностью подготовить земляное полотно. План на 2026 год — полностью завершить работы по устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды. Трассу планируют ввести в эксплуатацию к 2027 году.