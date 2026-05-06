В Хабаровском крае за сутки случилось два ДТП с пострадавшими

В Хабаровском крае 5 мая 2026 года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По видам аварии распределились так: один наезд на пешехода и одно столкновение транспортных средств. Погибших нет.
За сутки в регионе выявлено 490 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 16 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Семеро из них попались в краевой столице. Действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ. Кроме того, зафиксировано 20 случаев, когда автомобилисты не пропустили пешеходов на переходах, в Хабаровске таких нарушений — 12. Ещё 12 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них лишь один — в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на пешеходных переходах. Пешеходам также напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru