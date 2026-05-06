В Хабаровском крае за сутки случилось два ДТП с пострадавшими

За сутки в регионе выявлено 490 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 16 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Семеро из них попались в краевой столице. Действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ. Кроме того, зафиксировано 20 случаев, когда автомобилисты не пропустили пешеходов на переходах, в Хабаровске таких нарушений — 12. Ещё 12 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них лишь один — в Хабаровске.