В мае «Поезд здоровья» посетит западные округа Красноярского края

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в мае совершит рабочую поездку по Кемеровской области и западным округам Красноярского края. О графике работы состава рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги. Кемеровская область: 14 мая — станция Кия-Шалтырь. 15 мая — станция Полуторник. Красноярский край (Шарыповский округ): 16 мая — Инголь. 17−19 мая — Дубинино. 20−22 мая — Шарыпово. Красноярский край (Назаровский округ): 23 мая — Красная Сопка. 24 мая — Глядень. 25−27 мая — Назарово. Жители смогут бесплатно получить консультации врачей и пройти диагностику на современном оборудовании. При себе необходимо иметь паспорт (или свидетельство о рождении для ребёнка), полис ОМС и медицинские документы. Часы приёма: с 8:00 до 18:00. Регистрация пациентов ведётся с 7:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.